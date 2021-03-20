شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 4 إصابات بكورونا مقابل 11 قبل يوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، تسجيل البر الرئيسي أربع حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في 19 مارس/آذار نزولاً من 11 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى ثماني حالات بعد أن كانت خمس حالات في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90087، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.