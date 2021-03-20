شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق نادي ترامب في فلوريدا بعد ظهور إصابات بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق نادي دونالد ترامب في فلوريدا «مارالاغو» جزئياً بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين الموظفين، على ما أفادت الجمعة وسائل إعلام محلية.

ويقيم الرئيس الجمهوري السابق في مارالاغو منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير.

وأصيب ترامب بكوفيد-19 أوائل تشرين الأول/أكتوبر ونقِل إلى المستشفى لبضعة أيام ثم تلقى وزوجته ميلانيا تطعيماً في كانون الثاني/يناير.

وقالت إدارة النادي في رسالة نقلتها صحيفة واشنطن بوست «نظراً إلى أن بعضاً من موظفينا ثبتت بالآونة الأخيرة إصابتهم بكوفيد-19 فإننا نعلق مؤقتاً الخدمات في نادي الشاطئ وصالة الطعام».

ولم يتم تحديد عدد المصابين.

وأشارت الإدارة إلى أن خدمات أخرى في النادي ستبقى مفتوحة، مؤكدة اتخاذ «كل الإجراءات المناسبة وفقاً لتوجيهات» السلطات الصحية الاتحادية لتعقيم المبنى.

وأرسلت مقاطعة بالم بيتش تحذيراً للنادي في كانون الثاني/يناير بعد أن أظهرت صور أن هناك ضيوفاً لا يضعون كمامات واقية في حفل رأس السنة.