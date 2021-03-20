شكرا لقرائتكم خبر عن زفيريف يصعد لنهائي بطولة أكابولكو للتنس رغم الزلزال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل الألماني ألكسندر زفيريف للمباراة النهائية في بطولة أكابولكو للتنس في المكسيك الليلة الماضية رغم الزلزال الذي بلغت قوته 5.7 درجة عندما فاز على مواطنه دومينيك كوبفر 6-4 و7-6.

ولمدة 30 ثانية شعر الحاضرون في الملعب بالزلزال خلال الشوط الأول من المجموعة الثانية عندما كان الإرسال بيد كوبفر.

وقال زفيريف عن ذلك «لم أعرف ما حدث وكذلك دومينيك. فقط سمعنا أصوات الجمهور وبدأت الأضواء تهتز وشعر الجمهور بالأمر أكثر منا.. لأننا كنا نركض في الملعب».

وسيلتقي زفيريف في المباراة النهائية للبطولة غداً الأحد مع اليوناني ستيفانوس تيتيباس الذي فاز في مباراة قبل النهائي الأخرى على الإيطالي لورينزو موسيتي 6-1 و6-3.