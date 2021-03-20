شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لبيع أسهم الحكومة البريطانية في مصرف «ناتويست» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفضت الدولة البريطانية حصتها في بنك «ناتويست» عبر بيع أسهم بقيمة 1,1 مليار جنيه استرليني اشترتها المجموعة المصرفية نفسها، حسبما أعلنت الحكومة البريطانية والمصرف الجمعة.

وشملت العملية نحو 5% من رأسمال المجموعة أي ما قيمته 591 مليون سهم سيتم إلغاء جزء كبير منها، كما أفاد بيانان للحكومة والمجموعة المصرفية.

وبهذا البيع ونظرا لإلغاء أسهم، تراجعت مساهمة الدولة في رأسمال المصرف من 61,7% إلى 59,8%. ويذكر أن «ناتويست» واحد من أكبر المصارف في المملكة المتحدة.

وقالت وزارة المالية إن هذه «خطوة مهمة» في انسحاب الحكومة المخطط له منذ فترة طويلة.

وتم إنقاذ ناتويست الذي كان مجموعة عملاقة تعد رمزا للتجاوزات المالية، من الإفلاس من قبل الدولة خلال الأزمة المالية عام 2008. ومنذ ذلك الحين، جرى تقليصه وإعادة التركيز على الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في المملكة المتحدة، مقابل سنوات من الخسائر المالية.

كما واجه البنك عاما صعبا في 2020 بسبب الأزمة الصحية مما زاد من مخاطر عدم سداد القروض الممنوحة لعملائه. وتكبد خسارة صافية قدرها 753 مليون جنيه استرليني لكن ذلك لم يمنعه من استئناف توزيع الأرباح.

لم تُخفِ الحكومات المحافظة المتعاقبة منذ 2010، رغبتها في بيع أسهم في السنوات الأخيرة، لكن انخفاض أسعار الأسهم في البورصة جعل العملية صعبة.

وجرت عملية البيع التي أعلنت الجمعة خارج السوق بسعر 190,5 بنس (1,9 جنيه) بعيدا عن 500 بنس (خمسة جنيهات) للسهم الذي تم دفعه أثناء التأميم.%

وأنفقت الحكومة العمالية حينذاك 45 مليار جنيه للاستحواذ على ثمانين بالمئة من رأس المال.

وهذه هي المرة الثالثة التي تبيع فيها الحكومة أسهما في المصرف بعد واحدة في آب/أغسطس 2015 (مقابل 2,1 مليار) وحزيران/يونيو 2018 (2,5 مليار).

وهذا التنازل الجديد وهو الأول في ظل حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ويجلب بعض الأموال إلى الخزينة العامة في وقت تتعرض فيه المالية العامة للبلاد لوطأة إجراءات المساعدة في مواجهة الوباء.

وبلغ العجز العام 19,1 مليار جنيه في شباط/فبراير وفقا للأرقام الصادرة الجمعة عن المكتب الوطني للإحصاء. (أ.ف.ب)