شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة بطلاً للكاتا والكوميتيه رجالاً في ختام دوري الكاراتيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - (وام)

تم تتويج رجال نادي الشارقة الرياضي بلقب دوري الكاراتيه في مسابقتي الكاتا والكوميتيه، كما تُوجت سيدات نادي الشارقة لرياضة المرأة بلقب دوري الكاراتيه في مسابقة الكوميتيه، وذلك في ختام منافسات بطولة الدوري العام، والتي جرت على صالة نادي الشارقة - فرع الحزانة.

وشاركت في البطولة 6 فرق هي الشارقة الرياضي والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والشارقة لرياضة المرأة، والذيد، واتحاد كلباء ودراجون (سبورت) في عجمان.

حضر ختام الدوري العام للرجال والسيدات ومراسم التتويج اللواء "م" ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، و عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، و علي سالم المدفع رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة الرياضي، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس ادارة نادي الشارقة الرياضي، والمهندس حميد شامس الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري السكرتير الفني للاتحاد، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، والحكم الدولي جابر الزعابي نائب رئيس لجنة الحكام واحمد الحرازي رئيس لجنة التنظيم.

وأشاد الرزوقي بمستوى التنظيم، وقدم الشكر والتقدير إلى عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي على دعمه الكاراتيه في جميع أندية الشارقة، كما قدم الشكر والتقدير كذلك إلى علي سالم المدفع رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة الرياضي على استضافة نادي الشارقة لبطولات الاتحاد، وتقديم الدعم اللازم لها، وأيضاً شكر المهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية في النادي لمتابعته وتواصله مع الاتحاد لإنجاح البطولات التي تقام على صالة النادي ، وأشاد بعمل اللجان العاملة في الاتحاد وهي اللجنة الفنية، ولجنة المسابقات ولجنة التنظيم، ولجنة الحكام، ولجنة الأمن والتدابير الاحترازية نظراً للجهود التي بذلتها هذه اللجان لإنجاح البطولة.

واقيمت المباريات وسط إجراءات احترازية مشددة، ضمن البروتوكول الصحي المعتمد من الجهات المختصة في الدولة.