شكرا لقرائتكم خبر عن رابع محافظ للبنك المركزي التركي في عهد أردوغان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محافظ البنك المركزي ناجي إقبال، السبت وذلك بعد يومين من رفع البنك أسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم وانخفاض الليرة ليحل محله نائب سابق في البرلمان من الحزب الحاكم.

وهذه ثالث مرة يقيل فيها أردوغان، الذي دعا مراراً إلى خفض أسعار الفائدة، محافظ البنك المركزي منذ يوليو/ تموز 2019 ومن المرجح أن يجدد الضغط على العملة التركية عند إعادة فتح الأسواق.

وكان إقبال قد تولى منصبه قبل أقل من خمسة أشهر وقام برفع سعر الفائدة الرئيسي 875 نقطة أساس إلى 19 في المئة، وهو أعلى معدل في أي اقتصاد كبير، وحظي بإشادة محللين قالوا إنه وطد مصداقية البنك المركزي.

وجاءت إقالة إقبال بعد يومين من رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس الخميس بشكل أكبر مما كان متوقعاً في خطوة لوقف أي زيادات أخرى في التضخم وتراجع الليرة.

وقالت الجريدة الرسمية إن أردوغان عين شهاب كافجي أوغلو ليحل محل إقبال.

وكافجي أوغلو عضو سابق بالبرلمان عن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان وأحد منتقدي ارتفاع سعر الفائدة بتركيا.

وقال في مقال بصحيفة يني شفق الشهر الماضي «على الرغم من اقتراب أسعار الفائدة من الصفر في العالم، فإن اختيار رفع سعر الفائدة بالنسبة لنا لن يحل المشاكل الاقتصادية».

وأضاف أن رفع أسعار الفائدة «سيؤدي بشكل غير مباشر إلى ارتفاع التضخم».

(رويترز)