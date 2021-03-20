شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو مدافع ليستر يغيب عن لقاء يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي: إن مدافعه ريكاردو بيريرا سيغيب عن مباراة الفريق في دور الثمانية بكأس إنجلترا لكرة القدم في مواجهة مانشستر يونايتد غداً الأحد بسبب معاناته التواء خفيفاً في عضلات الفخذ الخلفية.

وتعرض المدافع البرتغالي الدولي للإصابة خلال فوز فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز 5-صفر على شيفيلد يونايتد مطلع الأسبوع الماضي.

ومن جهة أخرى سيكون لاعب الوسط دينيس برات جاهزاً للعودة لتشكيلة الفريق بعد غياب استمر شهرين بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية أيضاً.

وقال المدرب رودجرز «لن يتمكن (ريكاردو) من المشاركة في المباراة المقبلة، لكننا على ثقة بأنه سيعود للتشكيلة بعد العطلة الدولية»

«مجرد التواء خفيف ولحسن الحظ الأمر ليس خطيراً، دينيس سيكون جاهزاً للمشاركة في مباراة الأحد».

وأكد رودجرز أن لاعب الوسط جيمس ماديسون الغائب بسبب إصابة في أعلى الفخذ يقترب من العودة للفريق.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة من 29 مباراة بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

