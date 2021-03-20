المنتخب الوطني المحلي يدخل تجمعا إعداديا استعدادا لكأس العرب للمنتخبات 2021

جدة - عبدالحي حسين - وجه الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، الدعوة إلى 26 لاعبا للمشاركة في التجمع الإعدادي، الذي ستخوضه النخبة الوطنية في الفترة المتراوحة ما بين 23 و29 مارس 2021، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

ويدخل هذا المعسكر الإعدادي، ضمن استعدادات المحليين لكأس العرب للمنتخبات، المقرر إجراؤه شهر دجنبر المقبل بدولة قطر، حيث فضل عموتة الاستعداد المبكر للبطولة، حفاظا على التناسق والتجانس الحاصل بين اللاعبين بعد الفوز بالشان.

وضمت اللائحة، خمسة لاعبين من الرجاء الرياضي، وثلاثة لاعبين من الوداد، ومولودية وجدة، ولاعبين من اتحاد طنجة، والجيش الملكي، وحسنية أكادير، ونهضة بركان، وشباب المحمدية، والمغرب الفاسي، ولاعب من الفتح الرباطي، وأولمبيك آسفي، والمغرب التطواني.

وجاءت اللائحة على الشكل التالي:

محمد أمسيف الفتح الرياضي / هشام المجهد اتحاد طنجة / أيوب لكرد الجيش الملكي / حمزة الركراكي نهضة بركان / عمر بوطيب الرجاء الرياضي / أيوب العملود الوداد الرياضي / رضا اسليم الجيش الملكي / حاتم الوهابي اتحاد طنجة / سفيان بوفتيني حسنية أكادير / جمال حركاس مولودية وجدة / عبد الكريم باعدي نهضة بركان / يوسف الفحلي حسنية أكادير / وليد الكارتي الوداد الرياضي / ادم النفاتي مولودية وجدة / وليد الصبار أولمبيك اسفي / عبد المنعم بوطويل شباب المحمدية / عمر العرجون الرجاء الرياضي / محمد زريدة الرجاء الرياضي / اسماعيل بنقطيب المغرب الفاسي / محمد أوناجم الوداد الرياضي / اسماعيل خافي مولودية وجدة / سيف الدين بوهرة شباب المحمدية / علاء الدين أجراي المغرب الفاسي / زكرياء الوردي الرجاء الرياضي / عبد الإله الحافيظي الرجاء الرياضي / حمزة الموساوي المغرب التطواني.