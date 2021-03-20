مشاداة بين والي جهة الداخلة ورئيس جماعة أمام أنظار أمزازي تثير ردود فعل غاضبة

جدة - عبدالحي حسين - أثارت واقعة مشاداة حصلت بين رئيس جماعة ميجك، المامي رمضان، ووالي جهة الداخلة وادي الذهب، لمين بنعمر، أمس الجمعة، خلال الاجتماع، الذي عقده كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، سعيد أمزازي، والوزير المكلف بالتعليم العالي إدريس أعويشة، ردود أفعال غاضبة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي لحظة تعرض المامي رمضان للدفع من طرف والي جهة الداخلة، بعيد الانتهاء من الاجتماع، الذي حضره الوزيران في قاعة العروض التابعة للكتابة العامة للولاية.

وبحسب الفيديو المتداول، فإن رئيس جماعة ميجك طلب الكلمة من أجل مداخلة، خلال الاجتماع، حيث لم تعط له الفرصة، وبعد إنتهاء والي الجهة، لمين بنعمر، تدخل المامي، وقال إنه “يجب على الوزير الاستماع إلى مشاكل التعليم في المنطقة”، ورد عليه الوالي بأنه “لاتوجد مداخلات في هذا اللقاء”، قبل أن يخبره الكاتب العام للولاية بأن هذا الأخير يريده، وهو ما دفعه إلى مخاطبة الوزير، فقال: :”أنت دارتك الدولة، وخاصك تسمع المطالب”، وهو ما أثار حفيظة الوالي، الذي دفعه أمام أنظار الجميع، وهو ما اعتبره بعضٌ إهانة له.

وأثارت الواقعة المذكورة ردود أفعال غاضبة وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن غضبهم من الطريقة، والأسلوب الذي تعامل به والي جهة الداخلة – وادي الذهب، فيما استهجن الكثيرون التصرفات الصادرة عن الوالي، واصفين إياها بـ”المشينة”، والمسيئة لرجل السلطة.

ومن جهته، قال مستشار في قبيلة في مدينة الداخلة، في أحد مقاطع الفيديو، الذي بثها على حسابه في فايسبوك، إن تصرفات الوالي مع المامي رمضان، رئيس جماعة، “غير لائقة، وليست من مستوى ممثل والي الجهة”، مردفا إن “لرئيس الجماعة وجهة نظر واسعة في عدد من الأمور، ومن حقه محادثة وزير التعليم، لأنه حضر إلى مدينة الداخلة من أجل العمل، وليس من أجل زيارة شخصية”.

فيما عبر آخرون عن استغرابهم من تصرفات المامي رمضان، رئيس الجماعة، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، معتبرين أنها “محاولة لخلق البلبلة، لاستغلالها سياسيا، وتوظيفها في حاجة هو يعلمها”.

وفي معرض رده على الواقعة، أكد المامي في تصريح لموقع “صحراء تودوس” المحلي، أن “ما تعرض له مشين”، وبخصوص خطواته المقبلة، أوضح المامي أنه “لا يمكنه كشفها، لأنه في مرحلة ترتيب الأوراق، والتي سيتم كشفها في القريب العاجل”.