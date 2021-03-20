إفشال هجوم واسع لمليشيات الحوثي في محافظة لحج

محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

كسرت القوات الجنوبية، أمس الجمعة 19 مارس 2021م، هجوماً واسعاً شنته عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران، بجبهات مديرية كرش، غربي محافظة لحج (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر ميدانية، إن القوات الجنوبية المرابطة في جبهة كرش الحدودية أفشلت هجوماً واسعاً لمليشيا الحوثي في منطقة الشريجة الحدودية التابعة لمديرية كرش.

وأشارت المصادر إلى أن المواجهات أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية