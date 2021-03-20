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إفشال هجوم واسع لمليشيات الحوثي في محافظة لحج

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

كسرت القوات الجنوبية، أمس الجمعة 19 مارس 2021م، هجوماً واسعاً شنته عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران، بجبهات مديرية كرش، غربي محافظة لحج (جنوبي اليمن).

 

وقالت مصادر ميدانية، إن القوات الجنوبية المرابطة في جبهة كرش الحدودية أفشلت هجوماً واسعاً لمليشيا الحوثي  في منطقة الشريجة الحدودية التابعة لمديرية كرش.

 

وأشارت المصادر إلى أن المواجهات أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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