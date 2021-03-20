مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

سجلت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، خلال الساعات الماضية، 91 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و240 حالة اشتباه، وسط حالة من الخوف بين المواطنين جراء تصاعد أعداد المصابين.



وقالت اللجنة، في نشرتها اليومية، إن مستجدات الساعات الأخيرة شهدت تسجيل 91 إصابة مؤكدة بالفيروس الوبائي (كوفيد-19)، توزعت بواقع 34 في عدن، 31 في حضرموت، 11 في تعز، 10 في المهرة، 3 في شبوة، وحالتين في لحج.

كما سجلت 240 حالة اشتباه توزعت بواقع 80 حالة في عدن، 92 في حضرموت، 29 في تعز، 17 في المهرة، 12 في شبوة، 5 في لحج، حالتين في كل من لحج والضالع، وحالة في أبين.

وأفادت أن إجمالي الوفيات المبلغ عنها لهذا اليوم بلغ 10 حالات، 6 منها في حضرموت، وحالتان في كل من تعز والمهرة، فيما سجلت 9 حالات شفاء، 3 منها في شبوة، 4 في حضرموت، وحالتان في عدن.

وذكرت أن إجمالي تراكمي حالات الاشتباه ارتفع إلى 9826، فيما بلغ إجمالي تراكمي الحالات المؤكدة 3217، منها 733 حالة وفاة، و1529 حالة شفاء