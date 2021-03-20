شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفرنسي يتلقى لقاح أسترازينيكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد إعلان وكالة الأدوية الأوروبية أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا آمن وفعال، وبعد إعطاء السلطات الصحية العليا في فرنسا الضوء الأخضر لاستئناف التطعيم بهذا اللقاح "دون تأخير"، تلقى رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس اللقاح مباشرة لطمأنة المواطنين وحثهم على التلقيح.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أعلن الخميس، عن فرض حجر صحي في 16 منطقة في البلاد بينها العاصمة باريس اعتبارا من أمس الجمعة ولمدة شهر، بحسب روسيا اليوم، وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان في وقت متأخر الإثنين الماضى إن سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في منطقة بريتاني، وأضافت أن التحاليل الأولية لم توضح إن كانت هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشارا من غيرها.