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انت الان تتابع خبر بالصور: مراسم استلام وتسليم قيادة المقر المتقدم في كركوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، تسليم قيادة المقر المتقدم الى الفريق الركن علي الفريجي خلفا للفريق سعد حربية.
وتمت عملية التسليم بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ، ومحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وكبار الضباط في وزارة الدفاع والداخلية.
هذا وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة اجرت بالتنسيق مع وزارة الدفاع تغييرا في المناصب الامنية الرفيعة.