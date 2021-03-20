بالصور: مراسم استلام وتسليم قيادة المقر المتقدم في كركوك

هذا وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة اجرت بالتنسيق مع وزارة الدفاع تغييرا في المناصب الامنية الرفيعة.

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، تسليم قيادة المقر المتقدم الى الفريق الركن علي الفريجي خلفا للفريق سعد حربية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012