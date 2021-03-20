بالفيديو... نانسي عجرم تهدي الأمهات باقة من الاحساس والحب في عيدهن

بغداد - ياسين صفوان - أطلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بمناسبة عيد الأم، أغنية جديدة بعنوان "أمي"، وقد أهدتها لجميع الأمهات. واعتبرت نانسي أن هذه الاغنية هي هدية لأمها ولجميع الامهات، مضيفة ان الهدايا تبقى صغيرة مقابل تعب الامهات وتضحياتهن.

وتشارك في الفيديو كليب والدة نانسي عجرم، الى جانب عدد من الامهات. وتم الترويج للعمل الجديد بعبارة "باقة إحساس وحب من نانسي عجرم إلى أمها وكل الأمهات".

يذكر أن الأغنية من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.