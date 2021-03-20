مدرب ليفربول يعلق على مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال

وابدى كلوب رضاه عن القرعة بالقول، "عندما تنظر إلى الفرق الأخرى سترى أن جميعها تمتلك جودة عالية أيضا مشيرا الى انه "يتطلع لهذه المواجهة بشدة".

واضاف، "لم يمر سوى عامين على آخر مباراة لنا ضد ريال مدريد، كانت ليلة صعبة بالنسبة لنا، لذا من الجيد أن نحظى بفرصة جديدة للعب ضدهم".



وتابع كلوب، "ستكون المواجهة القادمة هي الأولى لي ضدهم دون وجود كريستيانو رونالدو وغاريث بيل، ولكن الفريق لا يزال يحتفظ بعدد كبير من اللاعبين الأساسيين، مثل سيرخيو راموس، ورافائيل فاران، وتوني كروس، ولوكا مودريتش، وكاسيميرو، وداني كارفاخال، وكريم بنزيما، بالإضافة إلى وجود عدد لا بأس به من اللاعبين الشباب الواعدين".

ومن المنتظر أن يحل ليفربول ضيفا على ريال مدريد، في مواجهة الذهاب أحد يومي 6 و7 من نيسان المقبل، على أن تقام مباراة الإياب على أرض "الريدز"، أحد يومي 13 و14 من الشهر نفسه.



وتعد هذه هي المواجهة الأولى بين الفريقين منذ المباراة النهائية لنسخة موسم 2017-2018، في العاصمة الأوكرانية كييف، التي انتهت بفوز الفريق الإسباني بثلاثة أهداف لهدف.