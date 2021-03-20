شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثة سياسية تدعو العرب لعقاب الإخوان ومقاطعتها بسبب عمالتها لأردوغان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعت الكاتبة والباحثة السياسية نورا المطيري، اليوم، الدول العربية لمقاطعة جماعة الإخوان جراء توظيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لها في مخططاته التخريبية.



وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "ليس فقط صفر تعامل مع تركيا إنما أيضًا قطع التعامل مع كل الذين يبيعون الوهم والدعاية لاردوغان ويبيعون امتهم واوطانه بثمن بخس ويقدمون الطاعة والولاء لخليفة الاخوان المتأسلمين الواهم وعلى رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية".