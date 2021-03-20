شكرا لقرائتكم خبر عن نقل البرلمان: إنشاء محور جناكليس بتكلفة 4مليارات جنيه يقضي على الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد برلمانى برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، مشروع ازدواج طريق جناكليس بطول 20 كم، وذلك على هامش الزيارة التى يقوم بها الوفد لمحافظة الإسكندرية اليوم، لتفقد عدد من مشروعات النقل وميناء الإسكندرية، واستمع أعضاء اللجنة للمواطنين بشأن نزع الملكية وصرف التعويضات، ووعد "عابد" ببحث الملف في اللجنة لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع وفقا للجدول الزمني.

وقال النائب علاء عابد، إن منظومة النقل بصفة عامة تشهد طفرة كبيرة فى عهد القيادة السياسية، وذلك بما يضمن المضى قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة التى وضعتها الدولة منذ السنوات السبعة الأخيرة، ونحو تحقيق العمران فى مختلف محافظات الجمهورية، من خلال ربطها ببعض.

وأضاف عابد، أن ازدواج الطرق بصفة عامة يهدف لتحسين منظومة النقل فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين ومنع التكدس وتحقيق السيولة المرورية، وفيما يخص ازدواج طريق جناكليس، المشروع بطول 20 كم في المسافه من 60 كم كوبري جناكليس على ترعة النوبارية إلي كوبري 71 الطريق الصحراوي، وأن محور جناكليس بطول 84،5 كم بتكلفة 4 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن الوفد يتفقد اليوم طريق القاهرة الإسكندرية، وميناء الإسكندرية، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة، بالإضافة لمحور 54، وذلك ضمن زيارة لمحافظة الإسكندرية للوقوف على الإنجازات فى منظومة الطرق والكبارى، وتفقد الموانى.

يشارك فى الزيارة كل من، النائب وحيد قرقر، النائب محمود الضبع وكيل اللجنه ، النائب محمد السيد أمين سر اللجنه ، والنائب خالد عبد المولي ،النائب حازم عويان، النائب محمد الكيال ، النائب نادر الخبيري، النائب حسام عاشور ، النائب احمد سعد نويصر، النائب مصطفي محمود مصطفي.