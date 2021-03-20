شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من "نقل البرلمان" يتفقد ميناء الإسكندرية وهيئة سلامة الملاحة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفقد اليوم السبت، وفد برلمانى من لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، طريق القاهرة الإسكندرية، وميناء الإسكندرية، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة، بالإضافة لمحور 54، ويرافق الوفد خلال الجولة الفريق كامل الوزير وزير النقل، وذلك ضمن زيارة لمحافظة الإسكندرية، للوقوف على الإنجازات فى منظومة الطرق والكبارى، وتفقد الموانى.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن الدولة تشهد طفرة كبيرة فى منظومة الطرق، وذلك من أجل إعمار مصر، سواء في البنية التحتية، أو الطرق، أو المدن الجديدة، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي ملف النقل والمواصلات فى مصر أهمية قصوى، خاصة وأن التنمية الحقيقة والتطوير يبدأ من حيث تنتهى منظومة الطرق.

وأضاف عابد، أن ما نشهده من حزمة مشروعات فى قطاع النقل سيكون له عظيم الأثر فى سهولة تنقل وحركة المسافرين الداخلية والخارجية ويسهم في تقليل الكثافات المرورية، وسهولة وتوفير وقت الرحلات وتقليل معدلات استهلاك الوقود والمحافظة علي البيئة.

يشارك فى الزيارة كل من، النائب وحيد قرقر، النائب محمود الضبع وكيل اللجنه ، النائب محمد السيد أمين سر اللجنه ، والنائب خالد عبد المولي ،النائب حازم عويان، النائب محمد الكيال ، النائب نادر الخبيري، النائب حسام عاشور ، النائب احمد سعد نويصر، النائب مصطفي محمود مصطفي.