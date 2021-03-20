رئيس بنك عوده: مبادرة التمويل العقاري الجديدة ستحدث رواجًا في قطاع العقارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده مصر، إن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ستؤدي إلى حدوث رواج وانتشار غير عادي في قطاع التنمية العقارية.

وأضاف لمصراوي أن المبادرة ستحدث نقلة واسعة في جذب شريحة من الشباب غير القادرين على شراء وحدات سكنية بعد إتاحة فائدة مدعمة بسعر 3% متناقصة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

وبحسب بدير فإن المبادرة ستساهم في تحفيز المطورين العقاريين للاتجاه لتوفير وحدات سكنية لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل وتنشيط السوق الأولي (للوحدات الجديدة أو المنشأة حديثا) أو السوق الثانوي (للوحدات السكنية القائمة) وسهولة إعادة بيع الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري.

وأضاف أن المبادرة الجديدة ستتيح للشباب الذين ينزلون لسوق العمل حديثا، سهولة الحصول على وحدة سكنية تمليك بقسط شهري أقل من الإيجار نتيجة خفض نسبة عبء الدين.

وأضاف أن المبادرة ستساهم في عودة نشاط التطوير العقاري بعد تراجع الطلب من الشريحة مرتفعة الدخل أو فوق متوسطي الدخل على شراء وحدات سكنية جديدة وهو ما أدى إلى لجوء المطورين العقاريين للبيع بنظام التقسيط على فترات تصل إلى 10 سنوات.