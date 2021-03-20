ارتفاع أسعار السمك البلطي والجمبري في بداية الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والجمبري خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس، بينما استقر عدد من المأكولات البحرية بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وصعد سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم، ليتراوح اليوم بين 22 و24 جنيهًا، واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا، وزاد سعر كيلو الجمبرى 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و380 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبقي سعر كيلو السبيط والكاليماري ثابتا بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات