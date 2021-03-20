تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في بداية الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.
ويرصد الخليج 365، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1 و1.75 جنيه.
البطاطس بين 1.15 و2.25 جنيه.
البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
الكوسة بين 2 و5 جنيه.
الفاصوليا بين 6 جنيهات و12 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
الرمان بين 7 و10 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.