بايدن من اتلانتا: علينا الوقوف معاً ضد الكراهية

ابوظبي - سيف اليزيد - خلال زيارة إلى مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن ضد العنصرية والكراهية.

وقال بايدن في كلمة ألقاها في جامعة إيموري "هناك ببساطة بعض القيم والمعتقدات الأساسية التي يجب أن تجمعنا كأميركيين".

وتابع أن "إحدى هذه القيم هي الوقوف معا ضد الكراهية، ضد العنصرية، السم القبيح الذي هاجمنا وأصابنا منذ فترة طويلة".

ويزور بايدن ونائبته كامالا هاريس أتلانتا في أعقاب موجة إطلاق نار خلفت ثمانية قتلى في ثلاثة صالات للتدليك في المدينة وحولها يوم الثلاثاء. وكان ستة من القتلى الثمانية من أصل آسيوي وسبعة منهم من النساء. ونجا رجل لكنه أصيب بجروح خطيرة.

التقى بايدن وهاريس بقادة مجتمع جزر المحيط الهادئ الأميركي الأسيوي في أتلانتا يوم الجمعة.

وقال بايدن "المحادثة التي أجريناها مع قادة مجتمع جزر المحيط الهادئ الأميركي الأسيوي بأتلانتا، والتي نسمعها في جميع أنحاء البلاد، هي أن الكراهية والعنف غالبًا ما يختبئان أمام الجميع. وغالبا ما يقابل ذلك بالصمت".

وأكد بايدن: "كان هذا صحيحًا طوال تاريخنا، لكن يجب أن يتغير ذلك - لأن صمتنا هو تواطؤ. لا يمكننا أن نكون متواطئين. يجب علينا أن نتحدث. يجب علينا أن نتحرك".