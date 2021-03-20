الإمارات: استهداف المصفاة في الرياض إرهاب وتخريب

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الجبان الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من خلال استهداف مصفاة لتكرير البترول في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مفخخة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن دولة الإمارات تندد بهذا العمل الإرهابي والتخريبي الذي يستهدف المنشآت الحيوية والمدنية في المملكة ويهدد أمن إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.

وأشارت الوزارة إلى أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وقالت وزارة الطاقة السعودية، إن مصفاة تكرير بترول في الرياض تعرضت أمس، لاعتداء بطائرات مسيرة مشيرة إلى أنه نجم عن الهجوم حريق تمت السيطرة عليه فيما لم تترتب على الاعتداء إصابات أو وفيات كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.

وأكدت الوزارة في بيان أن المملكة تدين بشدة هذا الاعتداء الجبان وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة «رأس تنورة» والحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في الظهران لا تستهدف المملكة وحدها وإنما تستهدف بشكل أوسع أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم والاقتصاد العالمي كذلك.

وجدد البيان دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

ولاقى الاعتداء الإرهابي على مصفاة تكرير البترول بطائرات مسيرة تنديداً عربياً واسعاً.

وأدانت مملكة البحرين بشدة الاعتداء، واصفةً إياه بالعمل العدائي الممنهج الذي يعكس إصرار ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على استهداف أمن الطاقة والمنشآت والأعيان المدنية بالمملكة في انتهاك متواصل للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، موقف مملكة البحرين الراسخ والمتضامن مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامتها، مشددةً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي والتي تهدد الأمن والسلم الإقليمي.

كما أدان الأردن تعرض مصفاة تكرير البترول لاعتداء إرهابي، معرباً عن استنكاره الشديد لاستمرار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والجبانة واستهداف المنشأة المدنية والحيوية بهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، على موقف بلاده الدائم بالوقوف المطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مؤكداً أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ، وأي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وفي السياق، دانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، وأكّدت الخارجية المصرية في بيان لها على عميق شجبها ورفضها الكامل لاستمرار هذه الاعتداءات التخريبية الجبانة، التي تُمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المملكة وشعبها ولأمن واستقرار إمدادات الطاقة.

وجدّدت مصر وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية في اليمن بأشد العبارات استمرار جرائم ميليشيات الحوثي ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في السعودية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: أن «هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية لا تستهدف المملكة وحدها وإنما تهدد أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، كما وتأتي هذه الأعمال الإرهابية امتداداً لجرائمها في مأرب والحديدة وتعز في تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني من خلال إصرارها على مواصلة الحرب وتجاهل كافة الجهود الدولية التي تبذل في سبيل إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي لردع هذه الجرائم الإرهابية ووضح حد لها». وأكدت الوزارة تضامن ووقوف اليمن مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أرضها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها ومنشأتها الحيوية.

«التعاون الخليجي»: أمن دول المجلس كل لا يتجزأ

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي متعمد بطائرات مسيرة.

وأكّد أن هذا الاعتداء وما سبقه من أعمال إرهابية وتخريبية، تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، التي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران، لا يستهدفان أمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما يستهدفان أمن دول المجلس والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وشدد على وقوف دول مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية انطلاقاً من أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، ودعم الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها المملكة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية، ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

«الجامعة»: قطع الطريق على محاولات الحل السلمي

أدانت جامعة الدول العربية الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي بواسطة طائرات مُسيرة، مُستهدفاً منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو بالرياض.

وأكدت الجامعة أن الهجوم يُشير بوضوح إلى أجندة الحوثي وداعميه، التي لا تستهدف السعودية وحدها، وإنما تسعى لتهديد إمدادات الطاقة الذي يُعد ركناً أساسياً باستقرار الاقتصاد العالمي.

وشدد البيان على ضرورة قيام المجتمع الدولي ببذل ضغوط أكبر على الحوثيين ومن يقف وراءهم لوقف هذه الهجمات التي تسعى لإشعال الموقف وقطع الطريق على أية محاولة جادة للحل السلمي.