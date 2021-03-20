أكثر من 122.7 مليون إصابة بكورونا حول العالم

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 25 دقيقة

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حيث سجل ما يزيد عن 122.7 مليون إصابة على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى مليونين و821776 ، حسب ما أظهره إحصاء لوكالة “رويترز”.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

90570 إصابة جديدة بالبرازيل

أعلنت السلطات الصحية البرازيلية تسجيل 90570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ بدء التفشي.

وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية إلى تسجيل 2815 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 11871390 والوفيات إلى 290314 حالة.

4 إصابات جديدة بالصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، تسجيل البر الرئيسي 4 حالات إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ في 19 مارس/آذار نزولاً من 11 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 8 حالات بعد أن كانت 5 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ”كوفيد-19″ في بر الصين الرئيسي 90087 حالة، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

ارتفاع إصابات ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و645783 حالة بعد تسجيل 16033 إصابة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنه إلى 74565 وفاة بعد تسجيل 207 وفيات.