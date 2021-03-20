مجلس الأمن يدين استهداف ميليشيا الحوثي للسعودية

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 32 دقيقة

أدان مجلس الأمن استهداف ميليشيا الحوثي للأراضي السعودية والتي كان آخرها تعرض مصفاة الرياض لهجوم بطائرة مسيرة.

وطالب مجلس الأمن في بيان له بوقف فوري لهجوم الجماعة المدعومة من إيران على مأرب.

وأصدر أعضاء مجلس الأمن الـ15 أمس، بياناً بالإجماع، معبرين عن قلقهم حيال التطورات العسكرية في أماكن أخرى من اليمن.

وذكَّر بيان للمجلس بـ«الموقف العالمي لإطلاق النار على النحو المفصل في القرارين 2532 و2565 مما يسهل توزيع لقاح (كوفيد – 19)»، داعياً كل الأطراف إلى العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث «من دون شروط مسبقة» بغية التوصل إلى «وقف النار على الصعيد الوطني وتسوية سياسية شاملة يقودها ويملكها اليمنيون».

وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت، الجمعة، تعرض مصفاة الرياض لـ”اعتداء” بطائرات مسيرة من دون أن تكشف عن مصدر الهجوم.

وبعد ساعات من إعلان الحوثيين استهداف منشآت شركة “أرامكو”، أعلنت الجماعة شن هجوم ثان بطائرات مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية جنوبي السعودية.

وذكر التحالف بقيادة السعودية في اليمن أنه اعترض ودمر “طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط”.

وتصاعدت هجمات الحوثيين على السعودية في الأسابيع الأخيرة. وفي السابع من مارس الجاري، قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه اعترض وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ كانت في طريقها إلى أهدافها التي كان من بينها ساحة لتخزين النفط في رأس تنورة.