إغلاق منتجع ترامب في فلوريدا بسبب تفشي كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

قرر منتجع “مارالاغو” في ولاية فلوريدا ، المملوك للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الإغلاق بشكل جزئي، بعد ثبوت إصابة عدد من موظفيه بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المصادر المطلعة، فقد أغلق مارالاغو بعض مرافقه “جزئيا”، وتم حجر بعض العاملين فيه لمنع تفشي العدوى.

وتلقى أعضاء المنتجع رسالة تفيد بتعليق الخدمة مؤقتا في غرفة الطعام التابعة للنادي، لإصابة بعض الموظفين بكورونا مؤخرا.

وقالت الرسالة إن مارالاغو اتخذ “جميع الإجراءات المناسبة للاستجابة”، بما يشمل تعقيم المناطق الملوثة.

“صحة وسلامة أعضائنا وموظفينا هي أعلى أولوياتنا”، قالت الرسالة.

ولم تستجب وزارة الصحة في فلوريدا بشكل فوري لمكالمات ورسائل وجهتها وكالة “أسوشييتد برس”.

وكان ترامب قد انتقل إلى مارالاغو عقب مغادرته البيت الأبيض، في يناير.

ووجهت حكومة مقاطعة بالم بيتش تحذيرا لإدارة مارالاغو منذ أشهر قليلة، وذلك عقب ظهور المئات من حضور الحفل دون كمامات في حفل رأس السنة الأخير. ولوحت المقاطعة بغرامة مقدراها 15 ألف دولار سيتم فرضها على المنتجع فيما لو تكررت الانتهاكات مستقبلا.

ويقضي ترامب وقته في المنتجع بلعب الغولف وتناول الطعام مع الأصدقاء والاجتماع بأعضاء من الحزب الجمهوري والتخطيط لمستقبله السياسي.

وكان ترامب قد أصيب بفيروس كورونا فعلا قبيل نهاية فترته الرئاسية، وتم نقله إلى مستشفى “والتر ريد” العسكري لتلقي العلاج آنذاك.