بعد تأخر دام سنوات.. نشر قائمة ضحايا ثورة تونس بالجريدة الرسمية

جدة - عبدالحي حسين - نشرت الحكومة التونسية، قائمة ضحايا ومصابي ثورة يناير 2011، بالجريدة الرسمية، بعد تأخر دام سنوات، لأسباب بينها ضرورة التثبت من الأسماء.

وذكرت مراسلة الأناضول، أن القائمة شملت أسماء 129 قتيلا و634 مصابا، خلال ثورة يناير، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.

وتعذر نشر القائمة بالجريدة الرسمية في السنوات الماضية، لأسباب بينها الخلافات السياسية وغياب الاستقرار الحكومي، وضرورة التثبت من الأسماء، حيث سيتيح نشرها جبر الضرر وتعويض أسر الضحايا، وفق إعلام محلي.

وجهزت القائمة، الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (حكومية)، حيث سلم رئيسها توفيق بودربالة، نسخة من القائمة، إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وتسبب تأجيل نشر القائمة بالجريدة الرسمية، في احتجاجات متكررة لأسر ضحايا الثورة، أمام مقر الهيئة.

وشهدت تونس مطلع 2011، ثورة أطاحت بحكم الرئيس الأسبق بن علي، الذي اختار اللجوء إلى المنفى بالسعودية، حيث توفي بها في 19 سبتمبر 2019.

ويتزامن نشر قائمة شهداء ومصابي الثورة، مع احتفال تونس، اليوم السبت، بالذكرى الـ56 للاستقلال عن الاحتلال الفرنسي.