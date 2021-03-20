شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأفغاني يقيل وزير الداخلية بعد سلسلة هجمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مجلس الأمن القومى الأفغانى، فى بيان إن الرئيس أشرف غنى أقال وزير الداخلية مسعود أندرابى بعد سلسلة هجمات على قوات الأمن.

وجاء فى البيان أيضا أن رئيس أركان الجيش الجنرال ياسين ضياء عُين قائما بأعمال وزير الدفاع لحين شفاء أسد الله خالد من مرض يعالج منه منذ شهور، ولم بذكر البيان تفاصيل أخرى عن إقالة وزير الداخلية.

لكن مسؤولا أمنيا كبيرا قال إن أندرابى فشل فى إلقاء القبض على قائد ميليشيا أسقطت قواته طائرة هليكوبتر فى إقليم وردك بوسط البلاد أمس الخميس مما أسفر عن مقتل تسعة من أفراد قوات الأمن.

وأضاف المسؤول أن غنى كلف أندرابى منذ أسابيع بالقبض على زعيم الميليشيا، المسؤول أيضا عن عدد من الهجمات الأخرى على قوات الأمن فى الشهور الأخيرة.