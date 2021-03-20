شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء ألمانيا : لا بديل عن "الإغلاق الكامل " والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب أطباء الرعاية المركزة في ألمانيا بالعودة إلى الإغلاق العام في جميع أنحاء البلاد بسبب الارتفاع القوي في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

وقال جيرنوت ماركس، رئيس الجمعية الألمانية متعددة التخصصات لطب الطوارئ والرعاية المركزة:" لابد من التصرف على نحو عاجل"، محذرا من أنه في حال عدم التدخل، من الممكن لمعدل الإصابة الأسبوعي في ألمانيا أن يرتفع بشكل سريع جدا إلى 200 وهو ما سيؤدي إلى زيادة أعداد مرضى الرعاية المركزة.

وأضاف ماركس:" من وجهة نظرنا، لا يمكن لهذا السبب إلا فرض إغلاق فبراير الماضي".