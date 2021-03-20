بالفيديو: ترامب جونيور يسخر من 'سقطة' بايدن

ونشر جونيور البالغ من العمر 43 عاما، مقطع فيديو على موقع ”تويتر“ يظهر أن بايدن سقط أرضا بسبب كرة جولف ضربها والده، حيث ظهر الرئيس السابق دونالد ترامب وهو يضرب الكرة بعصا الجولف، لتؤدي إلى سقوط بايدن وهو يصعد نحو طائرة الرئاسة.



ونشر رجل الأعمال الأمريكي الفيديو مع تعليق ساخر: ”لم يكن بسبب الرياح“، في إشارة إلى تعليق البيت الأبيض على موقف تعثر بايدن على سلالم الطائرة بأنه بسبب الرياح.

وقبل وقت قصير من ذلك الفيديو، انتقد جونيور تعليق المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، على ذلك الموقف، حيث أشارت إلى أن الظروف الجوية هي السبب وراء تعثر بايدن.

وكتب الابن الأكبر لترامب على تويتر: "تجاهلوا حقيقة أن رئيس الولايات المتحدة ضعيف للغاية، لدرجة أنه سقط مرارا وتكرارا بسبب هبوب رياح".

كما انتقد وسائل الإعلام واتهمها بتجاهل موقف بايدن، بينما كانت تدقق مع والده خلال فترة وجوده في البيت الأبيض.

ولم يكن جونيور ترامب وحده الذي سخر من سقوط بايدن المحرج، حيث مزح آخرون على الإنترنت أن بايدن البالغ من العمر 78 عاما سيحتاج إلى مصعد في المرات القادمة لنقله إلى الطائرة الرئاسية.