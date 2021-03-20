بسبب تعاطي المخدرات..إقالة موظفين من البيت الأبيض

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في “تويتر”، فصل هؤلاء الموظفين الخمسة، وجاء ذلك بعد أن كانت صحيفة “دايلي بيست” قد نشرت أنه “تم وقف عشرات الموظفين عن العمل، أو طلب منهم الاستقالة، أو وضعهم في برنامج عمل عن بعد، بسبب استخدامهم الماريخوانا في الماضي”.وقالت جين بساكي عبر سلسلة تغريدات لها: “أعلنا قبل بضعة أسابيع أن البيت الأبيض قد عمل مع جهاز الأمن لتحديث السياسات لضمان أن استخدام الماريخوانا في الماضي لن يؤدي تلقائيا إلى استبعاد الموظفين من العمل في البيت الأبيض”.

وأضافت: “خلاصة القول، هي إن من بين مئات الأشخاص الذين تم تعيينهم، لم يعد خمسة أشخاص، ممن بدأوا العمل في البيت الأبيض، يعملون نتيجة لهذه السياسة”.

