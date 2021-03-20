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انت الان تتابع خبر بالارقام.. عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على متهم بالإرهاب واعتقال متهمين بالقتل والسرقة وضبط أسلحة واعتدة مختلفة في العاصمة.
واضاف البيان ان "اللواء (27) تابع تنفيذ عمليات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، وتمكن من اعتقال عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالتزوير، وضبط أسلحة غير مرخصة".
وبين ان "فرقة المشاة الحادية عشر تستمر بتامين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنها: اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة غير مرخصة".
كما تمكنت الفرقة الأولى شرطة اتحادية من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، واعتقال متهم بالسرقة، ومتهم آخر بالقتل، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، وفقا للبيان
واوضح ان "القوات الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية واصلت تنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع مسؤوليتها، وتمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وتأمين المراكز الانتخابية، وغلق عدد من المطاعم والقاعات والملاعب المخالفة للقانون، إضافة إلى ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة".