اختيار كريستيانو رونالدو الافضل في ايطاليا

وبعد التتويج بالجائزة قال رونالدو خلال تصريحات لقناة "سكاي سبورت إيطاليا"، "كانت سنة غريبة، وايجابية في نفس الوقت، لأن يوفنتوس فاز بالدوري الإيطالي"، مشيرا الى ان "هدفه أمام سامبدوريا كان الأفضل بكل تأكيد".ووجه رونالدو الشكر لزملائه بالقول، "بدونهم لم يكن من الممكن الحصول على هذه الجائزة، شكرا للاعبين الذين قاموا بالتصويت لي، أشعر أنني محظوظ جدًا".

وأوضح الدون "أعتقد أن الثقة والمثابرة والشغف هي سر الاستمرار في الاستمتاع بكرة القدم، وهذا هو الجانب الأكثر أهمية".

وأتم "أشعر بأنني متحفز وهذه العناصر يجب أن تتواجد، وإلا فلن يكون من الممكن اللعب على هذا المستوى عندما تكون في سن الـ35 أو 36 أو 37 أو حتى 40".

