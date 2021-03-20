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اختيار كريستيانو رونالدو الافضل في ايطاليا

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-03-20 | 07:46

اختيار كريستيانو رونالدو الافضل في ايطاليا

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توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو،هداف يوفنتوس، بجائزة أفضل لاعب في عن الموسم الماضي (2019-2020)، خلال حفل توزيع جوائز جران جالا ديل كالتشيو.
وبعد التتويج بالجائزة قال رونالدو خلال تصريحات لقناة "سكاي سبورت إيطاليا"، "كانت سنة غريبة، وايجابية في نفس الوقت، لأن يوفنتوس فاز بالدوري الإيطالي"، مشيرا الى ان "هدفه أمام سامبدوريا كان الأفضل بكل تأكيد".

ووجه رونالدو الشكر لزملائه بالقول، "بدونهم لم يكن من الممكن الحصول على هذه الجائزة، شكرا للاعبين الذين قاموا بالتصويت لي، أشعر أنني محظوظ جدًا".

وأوضح الدون "أعتقد أن الثقة والمثابرة والشغف هي سر الاستمرار في الاستمتاع بكرة القدم، وهذا هو الجانب الأكثر أهمية".

وأتم "أشعر بأنني متحفز وهذه العناصر يجب أن تتواجد، وإلا فلن يكون من الممكن اللعب على هذا المستوى عندما تكون في سن الـ35 أو 36 أو 37 أو حتى 40".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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