النائب أحمد زيدان يطالب وزير القوى العاملة بتنظيم ملتقى توظيفى بالساحل

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القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب لوزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان لعقد ملتقى توظيفى داخل مركز شباب الساحل، لتوفير فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

وكان النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد طالب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بإقامة ملتقى توظيفى لتوفير فرص عمل للشباب فى القطاع الخاص، وذلك من خلال عقده بالشراكة ما بين النائب والمحافظة عن طريق جهاز تشغيل شباب الخريجين التابع لمحافظة القاهرة.

ومن جانبها، أرسلت رانيا حسن عبد السلام المشرف العام على جهاز تشغيل شباب الخريجين خطابا الى رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ القاهرة أكدت فيه أنه تم التواصل مع النائب أحمد زيدان والتنسيق معه لعمل ملتقى التوظيف خلال شهر يوليو القادم، حتى يتسنى لهم التجهيز وإخطار الشركات المتاحة الراغبين فى الاشتراك على أن يتم التعاون مع النائب فى التجهيز للملتقى.

وقال النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه سيتم تنظيم الملتقى التوظيفى فى شهر يوليو القادم داخل مركز شباب الساحل.