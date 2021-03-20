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تسهيل دخول 18 صهريجا محملاً بمادة الأوكسجين عبر سفوان الحدودي

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بغداد - ياسين صفوان - أعنلت هيئة الكمارك العامة، اليوم السبت، تسهيل دخول (18) صهريج محمل بمادة الأوكسجين الطبي عبر مركز كمرك سفوان الحدودي.

وقال إعلام الهيئة العامة للكمارك في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "موظفي مركز كمرك سفوان الحدودي قاموا بتسهيل دخول (١٨) صهريج محمل بمادة الأوكسجين الطبي خلال الفترة من ١٣ ولغاية ٣/١٨/ ٢٠٢١ وذلك بعد اكمال جميع الاجراءات الكمركية لرفد القطاع الصحي ضمن حملة مواجهة جائحة ".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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