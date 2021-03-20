الامارة يصل الى الناصرية لمتابعة عمل دوائر الكهرباء

وذكر مصدر محلي في محافظة ذي قار في تصريحات صحفية ان وزير الكهرباء ماجد مهدي الامارة وصل صباح اليوم الى مدينة الناصرية لمتابعة دوائر الكهرباء في المحافظة.

واضاف، ان هذه الزيارة تاتي في اطار توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمتابعة دوائر الوزارات في محافظة ذي قار.

