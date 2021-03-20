انت الان تتابع خبر الامارة يصل الى الناصرية لمتابعة عمل دوائر الكهرباء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وصل صباح اليوم السبت، وزير الكهرباء ماجد مهدي الامارة الى مدينة الناصرية.
وذكر مصدر محلي في محافظة ذي قار في تصريحات صحفية ان وزير الكهرباء ماجد مهدي الامارة وصل صباح اليوم الى مدينة الناصرية لمتابعة دوائر الكهرباء في المحافظة.
واضاف، ان هذه الزيارة تاتي في اطار توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمتابعة دوائر الوزارات في محافظة ذي قار.
واضاف، ان هذه الزيارة تاتي في اطار توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمتابعة دوائر الوزارات في محافظة ذي قار.