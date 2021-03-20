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بالفيديو : افضل 4 اهداف في الاسبوع بمسابقة دوري ابطال اوروبا

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-03-20 | 07:00

بالفيديو : افضل 4 اهداف في الاسبوع بمسابقة دوري ابطال اوروبا

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"يويفا"، عن قائمة أفضل الاهداف خلال مباريات إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا .
وتضمنت القائمة المرشحة لنيل جائزة هدف الأسبوع، اربعة أهداف هي، هدف النجم الأرجنتيني ليونيل قائد في شباك مضيفه باريس سان جيرمان ، وهدف البلجيكي كيفن دي بروين، نجم فريق مانشستر سيتي ، في مرمى فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، وهدف الكولومبي لويس مورييل، مهاجم فريق أتالانتا ، في مرمى ، اضافة الى هدف النجم المصري محمد صلاح مهاجم ، في مرمى ضيفه لايبزيغ.

واختار الـ"يويفا" هدف قائد برشلونة ليونيل ميسي كأفضل هدف في الأسبوع.

 

وخرج ميسي مع فريقه الكتالوني من الدور ثمن النهائي للبطولة، بعد أن فشل في تعويض هزيمته الساحقة التي مني بها أمام الفريق الفرنسي في لقاء الذهاب (1-4) في عقر داره على ملعب "كامب نو".


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