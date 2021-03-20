انت الان تتابع خبر بالفيديو : افضل 4 اهداف في الاسبوع بمسابقة دوري ابطال اوروبا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-03-20 | 07:00
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"يويفا"، عن قائمة أفضل الاهداف خلال مباريات إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا .
وتضمنت القائمة المرشحة لنيل جائزة هدف الأسبوع، اربعة أهداف هي، هدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة في شباك مضيفه باريس سان جيرمان ، وهدف البلجيكي كيفن دي بروين، نجم فريق مانشستر سيتي ، في مرمى فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، وهدف الكولومبي لويس مورييل، مهاجم فريق أتالانتا ، في مرمى ريال مدريد ، اضافة الى هدف النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، في مرمى ضيفه لايبزيغ.
واختار الـ"يويفا" هدف قائد برشلونة ليونيل ميسي كأفضل هدف في الأسبوع.
واختار الـ"يويفا" هدف قائد برشلونة ليونيل ميسي كأفضل هدف في الأسبوع.
وخرج ميسي مع فريقه الكتالوني من الدور ثمن النهائي للبطولة، بعد أن فشل في تعويض هزيمته الساحقة التي مني بها أمام الفريق الفرنسي في لقاء الذهاب (1-4) في عقر داره على ملعب "كامب نو".
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