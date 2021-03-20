بالفيديو : افضل 4 اهداف في الاسبوع بمسابقة دوري ابطال اوروبا

وخرج ميسي مع فريقه الكتالوني من الدور ثمن النهائي للبطولة، بعد أن فشل في تعويض هزيمته الساحقة التي مني بها أمام الفريق الفرنسي في لقاء الذهاب (1-4) في عقر داره على ملعب "كامب نو".