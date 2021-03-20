تركيا.. تقرير حقوقي يؤكد تفتيش المعتقلين عراة داخل السجون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد تقرير حقوقي أصدرته هيئة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا صحة ادعاءات تفتيش المعتقلين عراة داخل السجون التي ينكرها حزب العدالة والتنمية الحاكم.



وأكد التقرير الذي صدر بعد زيارة أجرتها الهيئة لسجن باندرما المغلق غرب تركيا صحة ادعاءات تفتيش المعتقلين عراة.

وأفاد التقرير أن المعتقلين تعرضوا للتفتيش عراة وتم حرمانهم من حقوق من بينها حقهم في الأنشطة الاجتماعية، كما ذكر التقرير أنه تم إصدار عقوبات تأديبية بحق 484 سجين داخل السجن المشار إليه خلال العام الأخير مشيرا إلى عقد مؤتمرات دينية داخل السجن.

وكان وفد من هيئة حقوق الإنسان والمساواة قد أجرى زيارة مفاجئة إلى سجن باندرما في 12 مارس/ آذار من عام 2020.