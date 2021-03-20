شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو بدون متطوعين من خارج اليابان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة كيودو للأنباء اليوم السبت إن اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 تتجه لمنع مشاركة المتطوعين من خارج اليابان في الألعاب التي تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن اللجنة ربما تفكر في السماح بمشاركة عدد قليل من المتطوعين أصحاب المهارات المتخصصة مثل المتحدثين بلغات الأقليات.

ويأتي التقرير قبل ساعات من اجتماع اللجنة المنظمة لتحديد مدى إمكانية حضور جماهير من خارج اليابان.

وتجتمع اللجنة المنظمة واللجنة الأولمبية الدولية مع الحكومة اليابانية الساعة التاسعة بتوقيت جرينتش اليوم السبت.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة اليابانية توصلت إلى عدم إمكانية حضور الجماهير من خارج اليابان.

ورفضت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة تأكيد هذا القرار وأوضحت أنها تتمنى التوصل لحل نهائي قبل انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية من فوكوشيما الخميس المقبل.

وتقام أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو/ تموز وحتى الثامن من أغسطس/ آب.