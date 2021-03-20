شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس تنظم زيارات ميدانية لمراكز شباب الأميرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، زيارة ميدانية إلى مركز شباب الأميرية، وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية والاهتمام بملف الشباب.

والتقت مرثا محروس مديرة المركز، لمعرفة آليات التعاون وكيفية الاستفادة من قدرات المركز، وأهم الاحتياجات اللازمة لتطويره بالشكل الملائم للدائرة، وتنسيق عدد من الفاعليات المشتركة الفترة القادمة ومزيد من التشبيك، لاسيما فى ظل اهتمام الدولة بملف تمكين المرأة والشباب.

ويذكر أن النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نظمت من قبل عدد من الزيارات الميدانية لعدد من الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية التابعة لإدارة التضامن الاجتماعى بالزيتون، لمعرفة سير العمل بها، كما نظمت لقاء مع مسئولي ومديري ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات لمعرفة أبرز المشاكل والعقبات التي تواجههم.

ويثبت نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوما بعد يوم، أنه يدركون الدور الذى أوكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم و العمل على حلها، وهو ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم، حيث يتفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.