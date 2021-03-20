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إغلاق جزئي لمنتجع ترامب بسبب تفشي كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ش أ):
أُغلق منتجع (مارالاجو) المملوك للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والواقع في ولاية فلوريدا، بشكل جزئي، بعد ثبوت إصابة عدد من موظفيه بعدوى فيروس المستجد.

وأفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، بأن بعض مرافق منتج (مارالاجو) أغلق "جزئيا"، وتم حجر بعض العاملين فيه؛ لمنع تفشي العدوى.

وتلقى أعضاء المنتجع رسالة تفيد بتعليق الخدمة مؤقتا في غرفة الطعام التابعة للمنتجع، لإصابة بعض الموظفين بكورونا مؤخرا.

وقالت الرسالة إن منتجع (مارالاجو) اتخذ "جميع الإجراءات المناسبة للاستجابة"، بما يشمل تعقيم المناطق الملوثة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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