الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي مصفاة لتكرير البترول بالسعودية

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 07:11 صباحاً - منذ 22 دقيقة

أدانت دولة الإمارات، الجمعة، الاعتداء الجبان الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من خلال استهداف مصفاة لتكرير البترول في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بطائرات مفخخة”.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان، أن الإمارات “تندد بهذا العمل الإرهابي والتخريبي الذي يستهدف المنشآت الحيوية والمدنية في المملكة، ويهدد أمن إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين”.

وأشارت الوزارة إلى أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي، “يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية”، وفق ما ذكرت وكالة وام.

كما أكدت الإمارات على أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة “يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وجددت الوزارة “تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها”.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية “كل لا يتجزأ” وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة “تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها”.