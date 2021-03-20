الاتحاد الدولي لكرة القدم يصادق على إجراء كأس العرب للمنتخبات في قطر

جدة - عبدالحي حسين - صادق الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، على إجراء بطولة كأس العرب للمنتخبات في قطر بصفة رسمية.

وأكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، أن البطولة ستقام، في شهر دجنبر من العام الجاري، تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، على هامش اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للعبة.

وسيشارك المغرب في بطولة كأس العرب إلى جانب منتخبات قطر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والجزائر، والبحرين، وجزر القمر، وجيبوتي، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، وعُمان، وفلسطين، والصومال، والسودان، وسوريا، وتونس، واليمن.

وستقام بطولة كأس العرب 2021 للمنتخبات في قطر، خلال الفترة الممتدة من 1 دجنبر المقبل إلى غاية 18 من الشهر ذاته، بمشاركة 22 منتخبا.