داود أوغلو يشن هجوماً حاداً على الرئيس التركي ونظامه

مرة جديدة فتح رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض أحمد داود أوغلو، النار على الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال داود أوغلو، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، إن "النظام الحاكم في تركيا هو استبدادي فاسد"، مؤكداً أنه "في حال عدم تغيير سياسة الحكومة، ستحل 15 شركة تحظى بالمناقصات الحكومية محل 5 حالية مقربة من أردوغان".

كما أضاف في تعليق على الحزمة الاقتصادية الجديدة التي أعلنها أردوغان: "عندما اطلعت على ما أعلنه الرئيس من قضايا كحزمة الإصلاحات، خطر ببالي احتمالان: إما أن الرئيس يعيش في عالم آخر، أو أن نظاماً آخر وصل إلى السلطة".

في السياق ذاته، شن زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو، حملة انتقادات ضد أردوغان، متحدثاً عن الفساد ومشككاً في جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي أعُلن عنها.

وقال زعيم الحزب المعارض الأساسي في البلاد، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية: "هذه الإصلاحات فرص تنتفع بها الشركات المقربة من الحكومة".

كما أضاف: "نحن ندفع أموالاً طائلة للعصابة الخماسية (5 شركات موالية لأردوغان تستولي على جميع المناقصات الحكومية).

إلى ذلك، شكك في هدف الإصلاحات، قائلاً: "هم لن يجروا إصلاحات، بل هي مجرد مهام موزعة".

يشار إلى أن "العصابة الخماسية"، كما تصفها المعارضة التركية، تتكون من رجال الأعمال الخمسة، الذين فازوا تقريباً بجميع المناقصات الكبيرة خلال حكم أردوغان.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية، وجهت المعارضة انتقادات عدة إلى خطط أردوغان، سواء الاقتصادية أو الحقوقية أيضاً، في حين وصفتها وسائل إعلام موالية بالرائدة، والتي سترتقي بالبلاد في مجال الاقتصاد، وحقوق الإنسان بحلول العام 2023 وتضمن "استقلالية القضاء والعدل"