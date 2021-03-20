إيران تنفي تسلمها أي رسالة من إدارة بايدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، مساء الجمعة، أن تكون طهران قد تلقت رسالة مباشرة أو غير مباشرة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وقال خطيب زاده في مقابلة مع وكالة ”سبوتنيك“ الروسية، إن ”إيران لم تتسلم حتى الآن أي رسالة مباشرة أو غير مباشرة من الإدارة الامريكية الجديدة“، مضيفاً ”لسنا بحاجة إلى استلام أو إرسال الرسائل من وإلى الولايات المتحدة“.

وأوضح ”إن الأوروبيين قاموا بطرح بعض النقاط والمقترحات، والأمر مختلف تماماً وليس هناك تبادل للرسائل، كما إننا بعض الأحيان نثير بعض النقاط على الأطراف الأوروبية“.

وأشار خطيب زاده إلى أن ”للاتفاق النووي خارطة طريق لذلك لا داعي للتفاوض مع واشنطن من أجل عودتها إلى الاتفاق النووي“.

وزعم المسؤول الإيراني إن ”الضغوط القصوى فشلت ومؤشرات صندوق النقد والبنك الدوليين تؤكد انتعاش الاقتصاد الإيراني“.

وفي الجمعة الماضي، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة وإيران بدأتا اتصالات دبلوماسية غير مباشرة من خلال أوروبيين وآخرين ينقلون رسائل عن الكيفية التي يمكن بها استئناف الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضاف سوليفان للصحفيين أن ”الدبلوماسية مع إيران مستمرة، لكن ليست بطريقة مباشرة في الوقت الراهن“.