بعد تعليمات التهدئة.. رعب بين الإعلاميين الهاربين إلى تركيا.. وسامي كمال الدين يستنجد بأردوغان: «نثق أنك لن ترحلنا.. وقيادات المعارضة فسدة تجار أوطان»

الشارقة - اميمة ياسر - بين ليلة وضحاها تبدلت الأحوال وانقلبت رأسا على عقب بين صفوف مجموعة الإعلاميين الهاربين إلى تركيا، وذلك فور بدء ما سموه بـ"المصالحة المصرية التركية".

بعد سنوات من الخلاف والصراع السياسي بين مصر وتركيا، التي آوت الكثيرين من اعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، ودعمتهم وساندتهم في محاولات تشويه الدولة المصرية، بل أنها قامت بفتح المجال الإعلامي لهم بهدف الهجوم الحاد على مصر، ومولت قنواتهم لسنوات، بدأت مؤخرا العلاقات المصرية - التركية خطوات جديدة على الصعيد السياسي والدبلوماسي، خاصة بعد مغازلات أنقرة للقاهرة بتصريحات متوازنة عن العلاقة بين البلدين، لتبدأ مصر خطوة جديدة على الصعيدين السياسي والدبلوماسي من خلال حكومتها، وتكشف أن هناك تواصلا حدث بالفعل ومحاولات لتهدئة الأمور وخلق علاقة جديدة قائمة على مراعاة المصالح المشتركة للدولتين، وبضمانات واشتراطات لهذه العلاقة. حسبما نشر موقع "الرئيس".



واستنجد الاعلامي الإخواني سامي كمال الدين، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. بعد الأنباء التى ترددت عن تسليم بعض الإعلاميين المصريين الهاربين بتركيا للسلطات المصرية.

وكتب سامي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر» قائلًا: «سيادة الرئيس أردوغان نثق أنك لن ترحلنا لكننا نثق أن بعض قيادات المعارضة الذين كتبوا فينا تقارير للمخابرات، قد يفعلونها، فانتبه منهم الفسدة تجار الأوطان والجنسيات!.. السبب الرئيس في فشل المعارضة وتدميرها، لا تصدق ما يصلك منهم صدق الشباب».