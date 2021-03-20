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5 أرقام هامة عن حركة التجارة الخارجية فى ديسمبر 2020.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لبيانات التجـارة الخارجية ديسمبر 2020، فقد انخفض العجز فى الميزان التجارى ليصل إلى 3.28 مليــار دولار ، مقابل 3.81 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 14٪.

 

ونرصد فيما يلى 5 أرقام هامة عن حركة التجارة الخارجية:

 

1- بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 3.28 مليــار دولار خـــلال شهر ديسمبر 2020

2- قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى بلغت 3.81 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق.

3- انخفضت قيمـة الصادرات بنسبـة 0.1٪، حيـث بلغـت 2.76 مليــار دولار خـلال شهــر ديسمبر 2020.

4- ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر ديسمبر 2020، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق.

5- انخفضــــت قيمـة الـــواردات بنسبــة 8.1٪، حــيث بلغـــت 6.04 مليار دولار خـلال شهر ديسمبر  2020  مقابل  6.58  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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