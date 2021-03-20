شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في بر الصين الرئيسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، تسجيل البر الرئيسي أربع حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، في 19 مارس آذار نزولا من 11 حالة في اليوم السابق، مشيرة إلى أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

واشارت إلى أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، ارتفع إلى ثماني حالات بعد أن كانت خمس حالات في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90087 حالة، فيما لا يزال عدد الوفيات كما هو عند 4636 حالة.