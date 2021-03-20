الادعاء الأمريكي يوجه تهمة التهرب من العقوبات لـ10 إيرانيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم الادعاء في الولايات المتحدة 10 إيرانيين بشأن مخطط مزعوم طويل الأمد للتهرب من العقوبات الأمريكية على طهران من خلال تعاملات غير قانونية.

وبلغ حجم تلك التعاملات الغير قانونية إلى 300 مليون دولار بما في ذلك شراء ناقلتي نفط.



وقال متحدث باسم مكتب الادعاء العام الأمريكي في لوس انجليس إن العشرة وهم ثمانية رجال وامرأتان خارج الولايات المتحدة ولم يتم اعتقالهم.

ورفض الكشف عما إذا كان قد طُلب من حكومات أجنبية اعتقالهم.

وقالت تريسي ويلكسون، المدعية الأمريكية بالإنابة، في بيان "في مخطط واسع النطاق يمتد لما يقرب من عقدين وفي عدة قارات، تآمر المتهمون لإساءة استخدام النظام المالي الأمريكي لإجراء معاملات بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية".



ووجهت لكل المتهمين العشرة اتهامات بالتآمر لخرق العقوبات القانونية ضد إيران، كما رفعت الحكومة الأمريكية دعوى مصادرة مدنية تطالب فيها بأكثر من 157 مليون دولار.