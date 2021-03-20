شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط حساب المتوسط الشهرى لاحتساب التسوية بقانون المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 عددًا من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، بالإضافة لتمويل الصندوق الخاص بالمزايا الاجتماعية، من خلال ما يخصص للصندوق من الخزانة العامة، أو عائد الاستثمارات ونسبة 30% مما يقضى به من غرامات كعقوبات مقررة بهذا التشريع، بالإضافة إلى التبرعات والهبات والمنح.

وفيما يلى نستعرض ضوابط حساب الدخل الشهرى لاحتساب التسوية بالقانون...

يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.

ويراعى في حساب المتوسط الشهري ما يأتي:

- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط.

- يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.